Водный кризис
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Водозабор на реке Бельбек заработает в полную силу на следующей неделе
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Водозабор на реке Бельбек в Севастополе будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».
«В течение этой недели первая вода с Бельбека уже была подана в сети Севастополя, – сообщил Развожаев. – Я думаю, что с понедельника мы перейдем в режим стабильной подачи. Ну и еще неделя берется для оформления всех необходимых документов. И будем уже заканчивать, завершать, вводить объект в эксплуатацию, передавать его в Водоканал – эксплуатирующей организации».
Он отметил, что ковш заполнен, как и все емкости для воды. Воду из Бельбека планируется брать в течение марта и части апреля. В дальнейшем водозабор можно будет использовать с конца ноября. В это время вода из Чернореченского водохранилища браться не будет, чтобы водоем мог наполняться.
«Мы сейчас рассматриваем возможность дополнительно в Инкерман воды добавить, где мы брали в тот момент, когда был сложный баланс, и нужно было забирать (воду) из всех возможных источников, пока мы строили ковш и экономили Чернореченский (запас)», – сообщил губернатор.
Водозабор на реке Бельбек запустили в опытную эксплуатацию 1 марта. Первые сутки опытной эксплуатации водозабора на реке Бельбек, построенного для снабжения Севастополя водой, не показали сбоев в системе.
Из Бельбека в город во время паводков будет поступать ежедневно 50 тысяч кубометров воды. Реку пустили по новому руслу, установив там ковшовый водозабор и построив пруд-накопитель на 150 тысяч кубометров. От накопителя проложили трехкилометровую трубу, которую врезали в Днепровский водовод. По нему вода будет подаваться потребителям в городе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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