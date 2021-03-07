Водный кризис
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В России предложили проложить водопровод по Крымскому мосту
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Российский эксперт думает, что такая мера спасет полуостров от засухи.
Член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов напомнил, что в 2016 году на полную мощность заработал энергомост в Крым, затем Таврическая ТЭС мощностью 470 мегаватт. Но по части водоснабжения таких достижений здесь нет. «Несмотря на колоссальную работу в этой сфере за последние семь лет, проблем по-прежнему хватает», - считает он.
Сергей Маликов предлагает два решения данной проблемы.
Он раскритиковал идею возведения опреснительных станций, объяснив это тем, что на их строительство и обслуживание потребуется выделение немалых средств. В связи с этим Маликов предложил альтернативу — строительство водопровода из Краснодарского края в Крым, а также бурение новых скважин на полуострове.
«Думаю, что путь один – это скважины и новый водопровод для наполнения водохранилищ. Других вариантов я не вижу, кроме как взять и пустить по Крымскому мосту еще и водопровод для наполнения резервуаров», – сказал Маликов.
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