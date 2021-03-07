В роддоме в Крыму подключили современную кислородную подстанцию

Симферопольский клинический роддом №2 получил кислородную подстанцию, которая сможет подавать необходимый воздух почти в каждую палату и одновременно обеспечить кислородом 80 точек.

Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Николай Теленик.

Раньше, когда роддом превратился в ковидный госпиталь, врачи пользовались кислородными аппаратами. Их было катастрофически мало, приходилось искать выход из положения.

«У нас было около 40 таких аппаратов. Их нужно было включать в электросеть, аппарат забирает в себя воздух и вырабатывает кислород. Официально у нас 110 коек, так сказать, в «мирное время». Во время ковид мы развернули 126. По всему зданию было всего 28 точек, куда можно было подключить дыхательные аппараты. Но наша старая кислородная система рассчитана была только на шесть. Это связано с ее диаметром и мощностью. Эти все трубки сходились к кислородной рампе, общей между нами и седьмой больницей. У нас там имеется шесть баллонов, которые постоянно нужно было менять. На территории роддома стоял, будто колокольный звон от их перекатывания, все врачи к нему уже привыкли», - поделился он.

Концентраторов не хватало. Сначала роддому передали 20 штук из Евпатории, потом еще четыре и позже - 10. Позже руководство подало заявку и попросило, чтобы роддом оснастили кислородной подстанцией.

«Это требования к лечебным учреждениям, которые предъявляются в РФ. У нас развернуто четыре операционные, постоянно работает малая гистероскопическая и гинекологическая операционные, а также семь родзалов, где также требуется подача кислорода», - уточнил Теленик.

С торца здания роддома стоит металлическая коробка, напоминающая строительный вагон. Там тот же кислородный концентратор, но более мощного объема. Он забирает окружающий воздух, вырабатывает кислород и подает его в систему. Мощность этой подстанции позволяет подключить порядка 80 точек одновременно.

«Сейчас решаются технические моменты по подключению подстанции к трансформатору. Работы по разводке уже прошли, нужно ее только запитать, чтобы она не мешала работе роддома», - подчеркнул собеседник.

Каждое койко-место в роддоме оборудовано специальным разъемом, в который можно подключить любой кислородный аппарат. При входе в помещение, где имеется точка включения кислорода, висит щиток с вентилем. Там можно посмотреть давление в системе и включить подачу кислорода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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