В МИД Украины назвали пять главных направлений деятельности «Крымской платформы»

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью украинскому изданию «Тиждень» назвали пять главных направлений деятельности «Крымской платформы».

«Сейчас деятельность Платформы сосредоточена на пяти приоритетных направлениях. Прежде всего это консолидация политики непризнания аннексии Крыма Россией, усиление эффективности санкций, обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и Восточном Средиземноморье. Чрезвычайно важным аспектом работы Платформы является защита прав человека, в частности, обеспечение свободы выражения мнения и мирных собраний, а также обеспечение образовательных, культурных и религиозных прав коренных народов государством-агрессором. И наконец, Платформа сосредоточивается на преодолении негативного влияния временной оккупации Крыма в экономику и экологическую ситуацию на полуострове», – отметила Джеппар.

Она подчеркнула, что цель «Крымской платформы» – консолидировать внимание и ресурсы международного сообщества в «вопросе деоккупации Крыма».

«Крымская платформа должна стать внешнеполитическим элементом общей стратегии деоккупации полуострова. Конечной целью является восстановление суверенитета Украины над полуостровом. Для ее достижения тактически важно усилить стремления международного сообщества, направленные на восстановление уважения к устоявшимся нормам и принципам международного права и непризнании любых попыток изменить международно признанные границы силовыми методами. Фактически речь идет о совместном поиске ответов на преступления России в Крыму», – заявила представитель МИД Украины.

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