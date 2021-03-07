В Крыму выяснят причину мора русской армии 250 лет назад

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Институт археологии Крыма РАН и Центральный музей Тавриды планируют в конце весны провести раскопки на месте захоронений солдат и офицеров армии Василия Долгорукова, выяснить общее число погибших от болезней, чего ранее установлено не было.

Об этом сообщил директор института, доктор исторических наук Вадим Майко.

«Действительно, переговоры с Центральным музеем Тавриды прошли, мы надеемся, что в конце весны раскопки состоятся. Сейчас задача получить необходимые разрешительные документы, найти хотя бы минимальное финансирование», — сообщил Майко.

По его словам, исследовательские работы были проведены довольно давно.

Тогда же стало ясно, что необходимо продолжать эти исследования, но не так, как это было ранее, когда работы проводили поисковые отряды, а снарядить археологическую экспедицию.

Раскапывать предстоит некрополь, который расположен на северной оконечности города Армянска.

«Сколько там может быть погребено воинов, неизвестно до сих пор, архивных данных на этот счет нет», — сказал Майко.

Раскопки, подчеркнул он, имеют важное значение: «Я думаю, они дадут принципиально новую информацию, поскольку имеющейся сейчас крайне недостаточно. Непонятно, какой был обряд погребения. Пока ясно, что это были большие ямы, куда помещались умершие от чумы воины. Но так это было или не так, неизвестно. Это очень важно, и это все предстоит выяснять».

Кроме того, в ходе работ предстоит установить границы некрополя, площадь которого также неизвестна.

В 2017 году участники поискового отряда «Память Перекопа» случайно обнаружили в районе садового кооператива под Армянском останки и предметы амуниции, относящиеся приблизительно к XVIII веку. Специалисты Центрального музея Тавриды выяснили, что здесь были захоронены солдаты и офицеры армии князя Василия Долгорукова.

Тогда были обнаружены останки 861 человека. Отметим, что численность всей армии, с охранными подразделениями, обозами составляла около 50 тыс. человек.

Останки были собраны, упакованы в пакеты и хранились в подсобном помещении поисковой организации.

«В прошлом году из-за самоизоляции в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции церемония захоронения была немноголюдной», — пояснил Косякин.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил, что летом этого года к 250-летию похода армии Долгорукова в Крым будет создана экспозиция из предметов вооружения и амуниции, найденных поисковиками. Всего это более двух тысяч предметов: нательные крестики и иконки, пули, остатки холодного оружия, обуви, мундиров, глиняные трубки, пудреница для ухода за буклями и париком, монеты и даже окаменевшие грецкие орехи, которые в кармане своего мундира хранил один из солдат.

«Центральным экспонатом станет перстень-печатка, принадлежавший офицеру. На нем вензель в виде латинской буквы Q. Мы планируем установить, кому он мог принадлежать, но архивы 2-й армии Долгорукого утрачены. Возможно, какие-то сведения можно будет выяснить в Тавельском архиве действительного тайного советника Василия Попова, который был правителем канцелярии вначале у Долгорукова, затем у князя Потемкина-Таврического. Архив Попова является частью Госархива Крыма», — сообщил Мальгин.

Он также не исключает, что причиной массовых смертей в русской армии Долгорукова могла стать эпидемия, поскольку умерших хоронили полностью одетыми, с личными вещами, в том числе и с деньгами. Боевые же потери русской армии в Крыму были невелики и оцениваются примерно в 80 человек убитыми.

Русско-турецкая война (1768-1774 гг.), велась Россией с Османской империей за выход к Черному морю. В июне 1771 года 2-я русская армия под командованием Долгорукова взяла Перекопскую крепость, которую оборонял гарнизон татар и турок.

За 16 дней Крым был полностью занят русскими войсками. По итогам войны в состав Российской империи вошли крымские крепости Керчь и Еникале. В Симферополе в 1842 году был установлен обелиск в честь князя В.М. Долгорукова-Крымского. Одна из улиц города носит его имя.

16 февраля 2021 года Совет министров Крыма утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию в республике мероприятий, связанных с 250-летием похода в Крым русской армии под командованием Долгорукова.

В частности, будет организован пеший тур «Взятие Кафы. Первая победа русской армии в Крыму», автопробег по маршруту прохождения армии Долгорукова, выставки, молебны, издание и гашение почтовых марок, другие мероприятия.

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