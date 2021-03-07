В Крыму подорожали куриное мясо, яблоки и картофель

В Крыму подорожали куриное мясо, яблоки, картофель и вареная колбаса.

Об этом сообщила Служба государственной статистики по Крыму и Севастополю.

«Рост цен был отмечен на кур охлажденных и мороженых (на 2,49%), яблоки (на 1,50%), картофель (на 1,23%), колбасу вареную (на 0,92%)», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Крымстата, в Крыму стоимость минимального набора продуктов питания с начала года в среднем увеличилась на 11,1% до 4,644 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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