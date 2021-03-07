В Крыму обновили данные по наполнению водохранилищ

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Министерство ЖКХ Крыма опубликовало обновленные данные по наполнению местных водохранилищ.

Так, по данным ведомства, опустошенными до состояния «мертвый объем» остаются Симферопольское и Загорское водохранилище. Близки к этой отметке – Балановское и Тайганское водохранилища.

Напомним, в гидрометцентре Крыма сообщили о пополнении в феврале водохранилищ на полуострове, находящихся в руслах рек, на более чем 12,3 млн кубометров воды.

Ранее в крымском Министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова, два из которых истощены, пройдя отметку «мертвый объем». По данным ведомства на 26 февраля 2021 года, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Приближается к «мертвому объему» Балановское водохранилище.

В январе 2021 года специалисты провели спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Согласно данным мониторинга, площадь крымских водохранилищ за последний год «существенно уменьшилась».

Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов отмечал, что Симферополь практически полностью снабжается водой за счет подземных источников.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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