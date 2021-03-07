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Происшествия

В Керчи строителя завалило грунтом в глубокой траншее

15:03 воскресенье, 7 марта 2021
Керчь

В службу спасения поступило сообщение о том, что в Керчи, на улице Международной при проведении земляных работ в результате обрушения грунта мужчину засыпало грунтом, необходима помощь спасателей в извлечении пострадавшего.

К месту происшествия незамедлительно было направлено отделение спасательных работ Специализированного морского Главного управления МЧС по Республике Крым.

По прибытию на место установлено, что в траншее глубиной 3,5-4 метра находится мужчина, присыпанный грунтом.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, спасатели вытащили мужчину из траншеи и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Для проведения спасательных работ от МЧС России было привлечено 3 человека личного состава, 1 ед. техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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