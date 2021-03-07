Севастопольцам покажут «морской луноход»

Компания «Черноморнефтегаз» передала в севастопольский Музей фортификационных сооружений в Балаклаве один из первых в СССР подводных роботов.

Аппарат применялся для подводных работ на объектах нефтегазовой добычи, рассказал ТАСС директор музея Юрий Тарариев.

«В экспозицию нашего музея включен «подводный трактор», «морской луноход» МТК-200. Это очень ценное для нас приобретение, потому что этот аппарат - один из первых в СССР морских телеуправляемых комплексов», — подчеркнул он.

Комплексы этого типа с 1970-х годов использовались для задач Военно-морского флота СССР при обследовании затонувших субмарин и аварийно-спасательных операций. Но данный аппарат применялся для подводных работ на объектах нефтегазовой добычи, расположенных на шельфе около Крыма.

По словам директора музея, робот уже включен в экспозицию музея и любой желающий может его увидеть.

МТК-200 сравнивают с луноходом, так как внешне они очень похожи, отметил Тарариев: «У него есть гусеницы для передвижения по дну и винты для подруливания, манипуляторы для выполнения работ и камера, изображение которой передается на корабль к оператору по кабелю».

Напомним, ГУП РК «Черноморнефтегаз» ведет добычу углеводородов в Черном и Азовском морях.

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