Российский бизнес боится инвестировать в сельское хозяйство Крыма

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Союз сыроваров России направил обращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с судебными претензиями местного минимущества к собственнику частной фермы «Феодоро» в Белогорском районе Денису Ваньже.

Об этом сообщил председатель союза сыроваров России, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота.

«Если эта ситуация не будет решена положительным образом, все будут понимать, что в Крым не надо ехать инвестировать, – заявил он. – Необходимо выработать какой-то понятный, простой алгоритм иначе такая вопиющая ситуация будет повторяться раз за разом. Мы отправили официальное обращение на главу республики».

Ранее Сирота написал на своей странице в социальной сети Facebook что министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым подало гражданский иск об отчуждении земельного участка у фермера Дениса Ваньжи, который он приобрел в 2016 году, переехав в Крым из Екатеринбурга. «Суть в том, что предыдущий владелец брал ее в Украине в бессрочное пользование, когда Крым стал российским переоформил себе в собственность. Министерство (имущественных и земельных отношений) тогда одобрило получение собственности, продажу тоже согласовали», – уточнил Олег Сирота.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РК, животноводческий комплекс ООО «Феодоро» занимает участок площадью 50 га земли, специализируется на стойловом разведении племенных овец и производит качественную молочную продукцию, а также несколько видов сыров. Минсельхоз оказал предприятию грантовую поддержку в размере порядка 1,5 млн рублей на приобретение племенных животных и субсидию на возмещение части затрат на уплату страховой премии.

«Министерство владеет информацией о том, что на рассмотрении Белогорского районного суда Республики Крым находится гражданское дело по иску министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым к Ваньжа Д.А. об истребовании из чужого незаконного владения объекта недвижимости – земельного участка. При этом наше ведомство не является лицом, участвующим в указанном гражданском деле», – сообщили в пресс-службе минсельхоза.

Как следует из сведений, опубликованных в системе «Судебное делопроизводство», последнее заседание по данному делу состоялось 2 марта, и на нем было принято решение о привлечении к спору в качестве третьих лиц бывшего собственника участка, а также Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Сам собственник фермы – Денис Ваньжа подтвердил, что Госкомрегистр согласовал с минимущества Крыма сделку и регистрацию прав на этот земельный участок. «Госкомрегистр запросил у минимущества, что этот участок может продаваться, и получил официальный межведомственный ответ, потому что сельхозземли без согласования с министерством имущества не имеют право продавать», – уточнил он.

Также Денис Ваньжа отметил, что внесудебное решение данного вопроса не предлагалось и вряд ли возможно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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