Власть
Путин назначил советника Аксенова атаманом крымских казаков
Речь идет о члене «Единой России» Антоне Сироткине.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Сироткина атаманом Черноморского казачьего войска. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сироткин, являющийся членом «Единой России» занимает должность советника главы Крыма Сергея Аксенова.
Напомним, Черноморское казачье войско было создано в начале прошлого года для объединения казаков Крыма и Севастополя.
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