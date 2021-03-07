Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 7 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 7 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (ночью и утром местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (ночью и утром местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (ночью и утром местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (ночью и утром местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 4, ночью от -3 до -1 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 61 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северный 25 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 64 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 65 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 63 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 61 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 6, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью около -1 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 73 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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