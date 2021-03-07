Под угрозой застройки оказались несколько уникальных парков Крыма

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Правительство Крыма решило называть застройку Особо охраняемых природных территорий «развитием».

На полуострове разгорелся крупный скандал в связи со строительством, развернувшимся в Форосском парке. Жители одноименного поселка категорически против любой стройки в зеленой зоне, а власти Крыма уверяют, что все законно, и пытаются успокоить людей тем, что в парке планируется не элитный квартал, а детский лагерь.

И, судя по настрою чиновников, в ближайшее время процесс застройки ООПТ может принять массовый характер.

«У нас, как правило, во всех парках-памятниках садово-паркового искусства находятся уже действующие несколько десятков лет санатории. Естественно, они должны как-то развиваться: должна проходить реконструкция, капитальный ремонт, и мы не можем запретить им это делать, это было бы неправильно, так мы можем остаться в прошлом веке, – цитирует РИА Новости Крым министра экологии и природных ресурсов республики Геннадия Нараева. – Нужны новые современные средства размещения, рекреационные объекты. Ну, и мы с вами, жители, которые хотели бы отдохнуть в санатории, требуем каких-то условий. И в то же время мы говорим: «Нет, надо оставить все в первозданном виде». Это нелогично. Поэтому, конечно, будут проходить и капитальные ремонты, и реконструкции этих объектов. И я не вижу в этом ничего страшного».

Подчеркнем, в Форосском парке началось строительство новых объектов, но Нараев считает, что это «реконструкция и капитальный ремонт».

Что же касается других ООПТ, Нараев заявил, что запрета на «развитие» в таких местах быть не должно, так как на территориях ООПТ изначально (хотелось бы знать, какой период времени чиновник считает изначальным) были сторонние землепользователи, и им теперь необходимо поддерживать свои уже возведенные объекты.

«Вот представьте, происходит аварийная ситуация, а объект находится на ООПТ. Мы же не можем говорить «оставляйте все так» и ждать, пока разрушится. Это нормально, жизнь продолжается. Особо охраняемая – это не значит, что запрещенная», – подытожил Нараев.

Напомним, что Форосский парк получил статус ООПТ регионального значения в соответствии с распоряжением Совета министров РК от 5 февраля 2015. И уже в 2017 году его территория распределялась так: 0,95 гектара (или чуть долее 1%) принадлежало Республике Крым, 13,5% (9,42 гектара) – Ялте, а все остальное – 59,62 гектара – ООО «Парк Форос». При этом последнее было создано только 10 марта 2016 года, то есть не могло «изначально находиться на территории ООПТ».

Кстати, учредителем ООО (уставной капитал 1,8 млрд рублей) является НАО «Рестор» из Татарстана с уставным капиталом 20 тысяч рублей.

И тут следует вспомнить, что в 2019 году санаторий «Форос» правительство Крыма продало Федерации профсоюзов Республики Татарстан на деньги корпораций «Таиф», «Татнефть» и «КамАЗ», которые и получили право распоряжаться «Форосом» по договору доверительного управления.

А в прошлом году правительство Крыма сняло ограничения на строительство в Форосском парке, и сразу же были наложены ограничения на посещение этой территории.

При таком подходе чиновников под угрозой оказались еще несколько уникальных парков Крыма: Ливадийский, Дюльбер, Мисхорский – расположенные на их территории санатории тоже были проданы в частные руки. И власти Крыма уже озвучили свою позицию на еще неозвученное желание новых владельцев «развивать» полученные объекты.

В тексте использованы материалы: Новый день

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