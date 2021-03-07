Происшествия
На Крымском мосту спасли застрявшего енота
На Крымском мосту провели спецоперацию по спасению енота. Зверек застрял на арке транспортного перехода.
Он забрался на мост, а слезть уже не смог. Енота увидела дежурная бригада дорожников во время планового осмотра.
Рабочие проводили осмотр, как вдруг на арке заметили животное. Они подошли ближе и увидели, что на опорах под арками застрял енот. Сотрудники дорожной службы смогли снять застрявшего зверька, который оказался вполне дружелюбным и не покусал своих спасателей.
«Такое у нас произошло впервые за всю историю моста. Дежурная бригада сначала очень удивилась, но не растерялась и сама сняла зверька с опор. Енот не пострадал», – отметили в пресс-службе дорожного управления.
Рабочие не успели сфотографировать спасенное животное на память. Енот, освободившись, сразу же убежал.
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