Крым аномальный: здесь встречают русалок, морских змеев и НЛО

фото © crimeaguide.com

Крым располагается в зоне геомагнитного подземного разлома, который, по мнению некоторых экспертов, выделяет особую энергию.

Каждый ценит Крым, этот уникальный уголок, по-своему. Сочетание дикой природы и моря дает многим такой прилив сил, что они стремятся сюда попасть еще и еще.

Карадаг и Коктебель

Океанолог, путешественник и писатель Анатолий Таврический (Таныгин) считает Крым единым местом силы.

«От Керчи до Херсонеса здесь чего только нет: и аномальные зоны, и места силы», — рассказал ученый.

Так, в недрах спящего вулкана Карадаг обитают некие хранители горы, а в многочисленных подводных пещерах — самый настоящий морской змей, которого неоднократно наблюдал Анатолий и с берега, и с борта судна.

Неподалеку от таинственной горы в Коктебеле с помощью бинокля в 2013 году писатель хорошо разглядел НЛО.

«Это произошло случайно. Я днем наблюдал за самолетом, и НЛО глазом не видел, но в бинокль смотрю: над самолетом висит что-то, похожее на шар, блики солнца отражаются на нем. Но они пустили импульс, потому что когда я опустил бинокль, потом никак не мог их найти: когда они видят, что с ними вступаешь в контакт, то они пускают импульс, чтоб стать невидимыми», — вспоминает Анатолий Таврический.

Белогорский район

Не менее невероятная встреча произошла в селе Васильевке Белогорского района. Здесь сохранились остатки усадьбы подданого Екатерины II графа Каховского. В 1903 году здесь построили водяную мельницу, которую можно найти до сих пор. Анатолий Таврический на этой старой мельнице нашел русалок.

«Я их еще встречал, помню русалок, общался», — рассказывает писатель.

Однако что именно рассказали ему русалки, не признается. Сейчас загадочные обитатели старой мельницы исчезли из-за засухи в Крыму.

Здесь же в Белогорском районе находится самая крупная горная яйла — Караби. Необычная история произошла однажды зимой с краеведом Антоном Поповым, который с группой туристов попал в метель и заночевал в палатке где-то на плато Караби.

Ребята шли по компасу, без дороги. Снег полностью заметал их следы. Туристы поставили палатку под елкой, прямо в сугробе. Внутри палатки разложили вещи, готовили ужин, пока за стенами шумела непогода. Вдруг раздался скрип снега от шагов, и кто-то потряс палатку.

«Ты здесь один?» — спросил неизвестный мужской голос.

«Нет, с ребятами», — ответил руководитель группы.

После этого туристы услышали, что шаги удаляются. Кто это был, как их в буране нашел неизвестный и куда он пропал — Антон не знает до сих пор.

Мангуп

Многие эзотерики и духовные практики любят горное плато средневековой столицы Феодоро. Славная история прошлого наполняет особой энергией атмосферу древнего города.

Как рассказал декан исторического факультета КФУ, бессменный исследователь Мангупа в течение 53 лет Александр Герцен, интерес к плато как месту силы возник еще в 80-е годы.

«Тогда я видел, что многие приезжали, камлали по пещерам», — вспоминает ученый.

Однако за полвека раскопок сам Герцен никаких потусторонних явлений на Мангупе не встречал.

Крымская Шамбала

Не так далеко от Мангупа, здесь же в Бахчисарайском районе, находится еще одна загадочная гора с пятью вершинами — Бойка. Каких только магических свойств ей не приписывают экскурсоводы.

Так, по одной из легенд, здесь в средние века был спрятан похищенный крестоносцами Святой Грааль — чаша, из которой Иисус Христос вкушал во время Тайной вечери. Чаша спрятана в одной из крымских пещер, и сможет ее отыскать человек только самых чистых помыслов.

По другой легенде, в недрах Бойки скрывается неизвестный источник низкочастотного звука, как в тибетском городе Шамбала. И якобы специалисты Третьего рейха во время оккупации Крыма в Великую Отечественную войну прочесывали склоны горы в поисках этой пещеры, но ничего не нашли.

Однако пока кроме развалин крупного для горного Крыма православного храма Спасителя ученые на вершине Бойки ничего не обнаружили.

Храм Солнца

В окрестностях Ласпинского перевала на маршруте Большой севастопольской тропы (БСТ) находятся скалы Тышлар. Эту группу скал также называют Храм Солнца, либо Каменный цветок.

Действительно, если смотреть на скалы со склона горы Ильяс-Кая, то видно, что утесы-лепестки стоят вокруг гигантского валуна. При этом скалы неодинаковой формы: их стены скошены в сторону центрального валуна. Таким образом, они напоминают не только цветок, но и радар или телевизионную тарелку.

«Люди поднимаются к «храму», чтобы на себе ощутить его энергетику. Многие люди называют Храм Солнца мощнейшим местом силы не только на полуострове, но и за его пределами»,— сообщается на сайте БСТ.

Солнцепоклонники часто не только проводят здесь духовные практики, но и оставляют «дары»: монеты, фрукты, обереги. А для «охраны» места в начале тропы неизвестные мастера установили деревянные фигуры богов. Экскурсоводы, правда, обклеили их своими визитками.

И другие...

Помимо этих мест, крымская топонимика хранит немало народной памяти об аномалиях. Так, горный перевал Шайтан-Мердвен, который покорил еще поэт Александр Пушкин, с тюркского переводится как «Чертова лестница».

Кроме этого, в горах можно встретить немало Яман-Дере — «злое ущелье».

«Не все так просто в нашем Крыму. Такая интересная земля дуракам досталась, мы губим ее со всех сторон, вот эти хлопцы инопланетные обеспокоены этим», — поясняет уникальность Крыма Анатолий Таврический в беседе ForPost.

И хотя никаких доказательств пришельцев с другой галактики нет, но природу Крыма беречь надо.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе хотят установить памятную доску Юрию Лужкову. Мемориальную доску в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове планируется установить на Доме Москвы в Севастополе, сообщил журналистам ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев, информирует ТАСС.

Срок окончания реконструкции набережной Коктебеля снова перенесли. Срок реконструкции набережной Коктебеля перенесли ориентировочно на полгода из-за действий подрядчика.

Шендерович пояснил, что будет с Крымом после Путина. По мнению российского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в цивилизованный мир.

На разработку проекта новой поликлиники под Симферополем потратят 30 млн рублей. В поселке Грэсовский по улице Яблочкова постоят новую поликлинику. Проектно-сметная документация должна быть разработана до 15 мая следующего года.