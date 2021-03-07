Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Накануне женского дня в Крыму 66 новых заражений ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирус в Севастополе: последние данные ● Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
фото © meduza.io
За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
«Под наблюдением находится 694 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», – говорится в сообщении.
49 пациентов за минувшие сутки выписано из медучреждений города после выздоровления. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Севастополе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 12325 человек. В настоящий момент выздоровел 11450 пациент, 515 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Накануне женского дня в Крыму 66 новых заражений. 6 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В бывший ковидный госпиталь-роддом в Крыму закупили новое оборудование. Родильный дом №2 в Симферополе, который до недавнего времени работал как ковидный госпиталь, пополнился новым оборудованием.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Накануне женского дня в Крыму 66 новых заражений
6 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
4 марта
Водозабор на реке Бельбек заработает в полную силу на следующей неделе
Водозабор на реке Бельбек в Севастополе будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.