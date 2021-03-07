Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

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За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Под наблюдением находится 694 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», – говорится в сообщении.

49 пациентов за минувшие сутки выписано из медучреждений города после выздоровления. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Севастополе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 12325 человек. В настоящий момент выздоровел 11450 пациент, 515 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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