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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

12:35 воскресенье, 7 марта 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

фото © meduza.io

За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Под наблюдением находится 694 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», – говорится в сообщении.

49 пациентов за минувшие сутки выписано из медучреждений города после выздоровления. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Севастополе новая коронавирусная инфекция подтверждена у 12325 человек. В настоящий момент выздоровел 11450 пациент, 515 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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