Какой сегодня праздник 7 марта

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Сегодня, 7 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения телефонного аппарата

Впервые на мировом рынке телефон появился в 19 веке. Первое упоминание датируется 7 марта 1976 годом. Автор, указанный в документе, ― Александр Белл. Спустя два часа еще один изобретатель, Элайша Грей, попытался запатентовать подобное устройство. Два конструктора не знали друг друга, поэтому совпадение было названо интересной случайностью. Первые телефонные аппараты были не слишком полезными. Они работали на расстоянии не более 250 метров. Двум переговорщикам приходилось громко кричать, чтобы прорваться через помехи.

Второй день рождения телефонного аппарата произошел в 1978 году. Известный изобретатель Томас Эдисон предложил использовать вместо спрессованного угля индукционную катушку. С этот момента началось массовое развитие стационарных телефонов.

День основания Общества спасения на водах (ОСВОД)

Общество спасания на водах (ОСВОД) зародилось в конце ХYIII века. Тогда в США было создано Массачусетское добровольное общество по оказанию помощи морякам, потерпевшим кораблекрушение.

Основы спасательного дела в России были заложены еще при Петре I. В 1709 году во время сильнейшего наводнения в Петербурге Петр I лично руководил спасательными работами. В царских уставах Петра I уделено большое внимание оказанию помощи людям в случае кораблекрушений и стихийных бедствий.

Знаменитые русские флотоводцы Ушаков, Истомин, Нахимов, Корнилов и др. считали одним из важнейших качеств моряка умение прийти на помощь пострадавшему на воде и при случае сами доказывали пример мужества и отваги при спасании утопающих, На русском флоте всегда действовало правило: «Сам погибай, а товарища выручай.

Маврикиев день

7 марта 2019 года отмечается народный праздник Маврикиев день. Для православной церкви эта дата является днем почтения памяти святого Маврикия и 70 воинов, мучеников Апамейских.

Также сегодня, 7 марта, отмечают такие праздники:

- День обретения мощей святых мучеников, иже во Евгении

- День работников комплекса транспорта и связи Туркменистана

- День прогуливания уроков

- День теплого одеяла

- День книги (World Book Day) в Великобритании

- День, когда ты будешь услышан (National Be Heard Day) в США

- День сухих завтраков (National Cereal Day) в США

- День учителя в Албании

Сегодня именины празднуют: Филипп, Федор, Вавила, Афанасий, Тит, Анфиса (Анфуса), Варадат, Вячеслав, Лимней (Лимний), Маврикий, Разумник, Фалассий, Фотий (Фотин).

Что происходило 7 марта в прошлые годы

321 - По приказу римского императора Константина I Великого воскресенье объявлено выходным днем.

1573 - Иван Федорович основал во Львове первую в Украине типографию, о существовании которого точно известно историкам.

1866 - в Японии заключен союз Сацума и Тьосю с целью свержения сегуната Эдо.

1933 - в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумал популярную и сейчас игру «Монополия».

1941 - для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направил в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных, ранее дислоцированных в Египте.

1943 - президиум Верховного совета СССР присвоил Иосифу Сталину звание маршала СССР.

1954 - дебютанты мирового чемпионата по хоккеюхоккеисты СССРразгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира.

1987 - победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, «железный» Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

1992 - сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

1992 - после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявлено о создании нового органа власти, Государственного совета, председателем которой стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе

1994 - Верховный суд США принял решение, согласно которому пародии на оригинальные разработки не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от обладателей таких прав

1997 - ученые Эдинбурга первый в мире вывели клонированную овцу Долли

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 марта. Какие праздники будут завтра?

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