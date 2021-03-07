Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +9

Власть

Флешмоб Аксенова провалился: крымчане не поддержали Путина в соцсетях

15:32 воскресенье, 7 марта 2021
Флешмоб Аксенова провалился: крымчане не поддержали Путина в соцсетях

фото © Новости Крыма

По мнению журналиста Андрея Гусия, люди выживают в современной России и им уже не до «крымской весны».

Глава Крыма Сергей Аксенов 15 февраля запустил в регионе акцию в поддержку российского президента и событий «крымской весны», которая, мягко говоря, вышла неудачной. Об этом в своем телеграмм-канале написал журналист одного из федеральных изданий Андрей Гусий.

В связи с провалом акции возникло два вопроса, написал Гусий. Во-первых, дух «крымской весны» выветрился из региона, люди больше заботятся о собственном благополучии и события 7-летней давности для них не важны, потому что на первом плане решение проблем в современных российских условиях. Во-вторых, проявился низкий уровень поддержки Аксенова, неспособность мобилизовать граждан с помощью соцсетей, даже при наличии ресурсов партии «Единая Россия» в сетях, лояльных общественников и админресурса.

Журналист написал, что оба пункта говорят о приближающихся проблемах на выборах в сентябре.

«Слушайте, если даже партия и все рычаги не позволяют собрать людей хотя бы в соцсетях в рамках поддержки Путину, то что будет в сентябре? Можно сказать, демарш вышел со стороны партий и чиновников в сторону Аксенова и Путина», - написал Гусий.

Ранее Сергей Аксенов запустил флешмоб #ПутинКрымРоссияНавсегда. По информации «ФедералПресс», за все время существования хештега с 2014 года в Instagram появилось 783 публикации, а с 15 февраля таких сообщений около 400. При этом в Крыму проживает более 2,3 миллионов человек без учета приезжих граждан.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин назначил советника Аксенова атаманом крымских казаков. Речь идет о члене «Единой России» Антоне Сироткине.

В МИД Украины назвали пять главных направлений деятельности «Крымской платформы». Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью украинскому изданию «Тиждень» назвали пять главных направлений деятельности «Крымской платформы».

Начались работы по ремонту фасада здания Совмина Крыма. Подрядчик приступил к ремонту фасада здания Совета министров Крыма в центре Симферополя.

«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма. Защита экс-главы администрации Андрея Филонова считает незаконным решение Верховного суда Крыма о пересмотре приговора своему подзащитному и будет подавать кассационную жалобу.

Власть
Флешмоб Аксенова провалился: крымчане не поддержали Путина в соцсетях

Флешмоб Аксенова провалился: крымчане не поддержали Путина в соцсетях

По мнению журналиста Андрея Гусия, люди выживают в современной России и им уже не до «крымской весны».

Общество
До конца следующей недели температура в Крыму будет ниже климатической нормы

До конца следующей недели температура в Крыму будет ниже климатической нормы

До конца следующей недели температура в Крыму будет оставаться ниже климатической нормы.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Власть
Под угрозой застройки оказались несколько уникальных парков Крыма

Под угрозой застройки оказались несколько уникальных парков Крыма

Правительство Крыма решило называть застройку Особо охраняемых природных территорий «развитием».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации