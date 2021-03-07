Флешмоб Аксенова провалился: крымчане не поддержали Путина в соцсетях

фото © Новости Крыма

По мнению журналиста Андрея Гусия, люди выживают в современной России и им уже не до «крымской весны».

Глава Крыма Сергей Аксенов 15 февраля запустил в регионе акцию в поддержку российского президента и событий «крымской весны», которая, мягко говоря, вышла неудачной. Об этом в своем телеграмм-канале написал журналист одного из федеральных изданий Андрей Гусий.

В связи с провалом акции возникло два вопроса, написал Гусий. Во-первых, дух «крымской весны» выветрился из региона, люди больше заботятся о собственном благополучии и события 7-летней давности для них не важны, потому что на первом плане решение проблем в современных российских условиях. Во-вторых, проявился низкий уровень поддержки Аксенова, неспособность мобилизовать граждан с помощью соцсетей, даже при наличии ресурсов партии «Единая Россия» в сетях, лояльных общественников и админресурса.

Журналист написал, что оба пункта говорят о приближающихся проблемах на выборах в сентябре.

«Слушайте, если даже партия и все рычаги не позволяют собрать людей хотя бы в соцсетях в рамках поддержки Путину, то что будет в сентябре? Можно сказать, демарш вышел со стороны партий и чиновников в сторону Аксенова и Путина», - написал Гусий.

Ранее Сергей Аксенов запустил флешмоб #ПутинКрымРоссияНавсегда. По информации «ФедералПресс», за все время существования хештега с 2014 года в Instagram появилось 783 публикации, а с 15 февраля таких сообщений около 400. При этом в Крыму проживает более 2,3 миллионов человек без учета приезжих граждан.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин назначил советника Аксенова атаманом крымских казаков. Речь идет о члене «Единой России» Антоне Сироткине.

В МИД Украины назвали пять главных направлений деятельности «Крымской платформы». Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью украинскому изданию «Тиждень» назвали пять главных направлений деятельности «Крымской платформы».

Начались работы по ремонту фасада здания Совмина Крыма. Подрядчик приступил к ремонту фасада здания Совета министров Крыма в центре Симферополя.

«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма. Защита экс-главы администрации Андрея Филонова считает незаконным решение Верховного суда Крыма о пересмотре приговора своему подзащитному и будет подавать кассационную жалобу.