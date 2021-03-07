Еще один земляк Развожаева получил место в Севастополе

Гость из Красноярска будет руководить аппаратом Общественной палаты города.

Главой аппарата Общественной палаты Севастополя назначен Александр Сафонов, прибывший из Красноярска – родного города губернатора Михаила Развожаева.

На этот пост претендовал член палаты Энвер Мамутдинов, но он взял самоотвод, так как ранее был избран заместителем председателя ОП. Так, заявление о занятии вакантной должности поступило лишь от Сафонова, за выдвижение которого совет палаты проголосовал единогласно.

По словам политтехнолога Сергея Михайлюка, новое кадровое решение является незначительным, но интересным как часть тенденции назначать на «теплые места» в Севастополе земляков губернатора.

«При кадровых решениях используется маркер «свой-чужой». Таких решений, связанных с одним далеким от нас регионом, слишком много. Можно, конечно, говорить очевидные вещи, что неважно откуда человек, главное его компетенции. Но у меня простой вопрос — какие заслуги этого человека, что его назначили руководить аппаратом Общественной палаты другого региона?», - недоумевает эксперт.

Он назвал эту ситуацию результатом внутриполитических договоренностей.

Напомним, что выходцами из Красноярска являются директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, вице-губернатор Светлана Пирогова, а также директор ООО «Благоустройство города «Севастополь»» Алексей Чайка. Советник губернатора Сергей Толмачев — также уроженец Красноярска.

В тексте использованы материалы: Форпост

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