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Общество

До конца следующей недели температура в Крыму будет ниже климатической нормы

16:33 воскресенье, 7 марта 2021
До конца следующей недели температура в Крыму будет ниже климатической нормы

фото © pixabay.com

До конца следующей недели температура в Крыму будет оставаться ниже климатической нормы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Теплые вещи убирать не нужно. На большей части европейской части территории России – и Крым, несмотря на свое привилегированное климатическое положение, все-таки тоже не останется в стороне от общего похолодания – на протяжении всей недели температура воздуха будет на 3-4 градусов ниже климатической нормы. Ночные температуры будут колебаться около нуля, но заморозки сохранятся. Днем от +1 до +6 градусов», – сказал он.

Во вторник, как утверждает синоптик, ожидается небольшой дождь. На протяжении всей недели будет стоять солнечная сухая, но прохладная погода.

«Выбираться из этого «арктического мешка» мы начнем ближе к выходным, когда воздушный поток сменится на западное направление. Я думаю, что к следующим выходным мы вернемся в рамки климатической нормы», – отметил Тишковец.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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