Застройщик объяснил, что на самом деле будет в Форосском парке

В соответствии с утвержденным проектом в Форосском парке планируется строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала представитель компании-застройщика Кира Маслова.

По ее словам, на месте бывшего детского лагеря планируется возведение двух жилых корпусов, трехэтажного и восьмиэтажного, столовой, клуба, многофункционального спортивного комплекса и бассейна. В первую очередь, строительство которой планируют завершить к июню текущего года, относятся трехэтажный корпус, столовая и спортивный комплекс. Ко второй очереди – бассейн и восьмитажный корпус.

«Весь парк занимает площадь более 70 гектаров. Мы строим в той части, там, где располагались конюшни, а потом футбольное поле. Мы застраиваем 7,6 гектара, это меньше 8% от всей площади Форосского парка. По документам мы можем застраивать до 20%, но застраиваем до 10%», - пояснила Маслова.

При этом, по словам представителя застройщика, статус многофункционального комплекса позволит избежать тех строгих охранных мер, которые предусматриваются российским законодательством для детских лагерей.

«У лагеря другая нормативная документация, другие охранные и антитеррористические нормы. У комплекса иная история: там и ограждения практически отсутствуют, и есть доступ ко всем объектам, - подчеркнула Маслова. – Когда мы говорим про детский лагерь, мы говорим про возраст до 18 лет. Комплекс – детско-молодежный, то есть дети и студенты. Идет акцент на спортивную составляющую, то есть будут приезжать спортсмены со своими тренерами и наставниками».

Планов на включение пляжа в территорию комплекса у застройщиков нет, заверила представитель компании.

«Мы не закрываем вход на пляж. Мы не забираем себе пляж. У нас будет бассейн. В случае необходимости дети будут ходить вместе с наставниками, вожатыми и воспитателями на общественный пляж», - заявила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восьмой этап «Тавриды» построят на основании из пенополистирола. В Крыму впервые формируют основание дороги из так называемой легкой насыпи – блоков экструдированного пенополистирола.

Власти решили проверить законность всех построек в Форосе. Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.

Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.

Крымчанка сообщила о «давлении» после обращения к Путину из-за застройки Форосского парка. Учительница из Фороса Марина Рикмен, которая от инициативной группы местных жителей зачитывала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить вырубку деревьев в Форосском парке, сообщила о давлении со стороны местных властей.