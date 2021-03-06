Власть
Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев
фото © Мэрия Ялты
Территории южнобережных санаториев «Форос» и «Криворожский горняк» может быть освободят от колючей проволоки, которой «усилены» заборы.
Такое распоряжение отдал глава республики Сергей Аксенов во время своего визита на стройку в Форосском парке.
Распоряжение главы региона поддержали представители местных органов власти.
«Это ограждение абсолютно ни к чему, особенно в прибрежной зоне. На это обратили внимание сами жители и попросили убрать хотя бы проволоку», - сообщил депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.
По словам замглавы администрации Ялты Оксаны Валуйских, в городе продолжится работа в данном направлении.
«Это уродует наши уникальные крымские виды и, очевидно, что здесь ей не место. И неважно кто, когда и с какой целью таким способом захотел усилить ограждения», - подчеркнула чиновница.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев
Территории южнобережных санаториев «Форос» и «Криворожский горняк» может быть освободят от колючей проволоки, которой «усилены» заборы.