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Власть

Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев

15:49 суббота, 6 марта 2021
Ялта
Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев

фото © Мэрия Ялты

Территории южнобережных санаториев «Форос» и «Криворожский горняк» может быть освободят от колючей проволоки, которой «усилены» заборы.

Такое распоряжение отдал глава республики Сергей Аксенов во время своего визита на стройку в Форосском парке.

Распоряжение главы региона поддержали представители местных органов власти.

«Это ограждение абсолютно ни к чему, особенно в прибрежной зоне. На это обратили внимание сами жители и попросили убрать хотя бы проволоку», - сообщил депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.

По словам замглавы администрации Ялты Оксаны Валуйских, в городе продолжится работа в данном направлении.

«Это уродует наши уникальные крымские виды и, очевидно, что здесь ей не место. И неважно кто, когда и с какой целью таким способом захотел усилить ограждения», - подчеркнула чиновница.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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