В Ялте изменят схемы движения и нумерацию ряда автобусных маршрутов

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Серьезные изменения произойдут на муниципальных автобусных маршрутах в Ялте после завершения конкурса среди перевозчиков.

По словам начальника отдела промышленности, транспорта и связи местной администрации Игоря Чулевича, нововведения, в конечном итоге, позволят снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, уменьшить количество пробок в курортный сезон и снизить уровень загрязнения воздуха.

«С ноября 2020 года отдел промышленности, транспорта и связи принимал предложения от жителей муниципального образования по оптимизации маршрутной сети. В результате – с учетом мнения горожан – принято решение часть маршрутов изменить или продлить, а некоторые – объединить или отменить как дублирующие. В то же время на всех маршрутах будет сокращен интервал движения и увеличено время их работы, а также рассчитано оптимальное количество единиц подвижного состава», – рассказал он.

По информации отдела промышленности, транспорта и связи, к новым маршрутам относятся №12 мкр. Аутка - к/т «Спартак» – Аутка (кольцевой), №104 Ялта (троллейбусная станция) – Даниловка и № 137 Гаспра – Ласточкино гнездо – Гаспра.

Также планируется продлить маршруты №2 Гурзуф (поликлиника) – Краснокаменка (ул. Центральная) – ГК «Кипарисный» и №7 Васильевка – 10-й микрорайон. Будут отменены №1 – как дублирующий маршрут троллейбуса №1, и №11 – в значительной части совпадающий с маршрутом №100 Ливадия – Массандра.

При этом маршруты №17 и №6 включены в маршрут №7 Васильевка – 10-й микрорайон, а №20 войдет в маршрут №10 ул. Пионерская – ул. Найденова – ул. Кривошты. Вместо ликвидированного маршрута №25 до ТЦ «Конфетти» можно будет добраться на маршруте №12, к дому №40 по улице Блюхера продлится маршрут №15 ул. Сеченова – ул. Дзержинского, а в район «Горгаза» будет заходить маршрут №18.

В то же время, отметили в городской администрации, изменится нумерация ряда маршрутов - №№ 3, 29, 31, 35, 36, 38, 44 путем прибавления числа 100, а №29-а и №30 станут соответственно №130 и №133.

Одновременно начальные остановочные пункты на четырех маршрутах переедут: №122 Ялта – Кореиз и №132 Ялта – Алупка (Воронцовский дворец) – от сквера Юбилейный в центре города на улицу Гоголя, 24, в район к/т «Спартак», а №129 (прежний №29) Ялта – НБС (Тепличный комплекс) и №130 (бывший №29А) Ялта – НБС (колоннада) – от улицы Пионерской на Вещевой рынок.

Прочие автобусные маршруты, как заверили в отделе промышленности, транспорта и связи, остаются без изменений.

Тем временем, напомнил Чулевич, в Ялте продолжается прием заявок на участие в конкурсе среди перевозчиков по муниципальным маршрутам.

«Среди его главных условий – возраст транспортных средств не старше 7 лет на протяжении всего срока действия контракта, оборудование системами ГЛОНАСС, АСОП и кондиционирования, режим работы с 6.30 до 22.30, интервал движения от 7 до 20 минут, – обратил внимание он. – Конкурс проводится, прежде всего, в интересах жителей и гостей города. Иначе у нас не было бы так много достаточно жестких условий, главные из которых – качественное обновление как подвижного состава, так и всей работы общественного транспорта в целом».

При этом начальник отдела промышленности, транспорта и связи подчеркнул, что по итогам конкурса с перевозчиками будет заключен муниципальный контракт, за несоблюдение условий которого им грозит его расторжение, а сами перевозчики рискуют попасть в так называемый черный список недобросовестных «со всеми вытекающими из этого последствиями».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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