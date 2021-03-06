В Севастополе в любой момент могут начать падать балконы

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Угроза в прямом смысле нависает над жителями Инкермана уже несколько лет.

Жители многоквартирного дома по улице Яблочкова, 12 в Инкермане уже давно лишены возможности спокойно выходить из собственного подъезда. В страхе их держат аварийно-опасные балконы, куски которых держатся на своих местах из последних сил.

В многолетней проблеме жильцы винят ГУПС «УК Инкерман» и даже внесли ее в «Черный список» в соцсети «ВКонтакте». С их слов, управляющая компания должна была отремонтировать балконы еще несколько лет назад вместе с фасадом и крышей. Подрядная организация получила от УК деньги за работы, однако балконы так и не отремонтировала. С тех пор время шло, конструкции все больше разрушались, сегодня в некоторых местах куски бетона висят буквально на волоске, угрожая вот-вот отвалиться.

«Мы боимся за свою жизнь и жизнь своих детей <...> Чего ждать? Пока на ребенка кусок балкона упадет, тогда управляющая компания начнет ремонт балконов делать?», — интересуются жильцы опасного дома.

В УК «Инкерман» о проблеме знают и с прошлого года занимаются ее решением — но пока, как видим, без результата.

Руководитель организации Юрий Чайкин пояснил, что в 2020 году было проведено обследование балконов в многоквартирных домах Инкермана по нескольким адресам, в том числе и на улице Яблочкова, 12. Это было сделано, чтобы понимать актуальное состояние конструкций, возможность их эксплуатации и необходимость текущего или капитального ремонта.

«Мы сформировали группу, которая провела обследование этих балконов, и пришли к выводу, что балконы находятся действительно в аварийном состоянии, и предупредили жильцов исключить их эксплуатацию», — пояснил Чайкин.

Тогда же, добавил он, об аварийных балконах УК сообщила в департамент горхоза, чтобы выяснить источник финансирования для проведения ремонтных работ.

«Это дело недешевое, и тех средств, которые получает управляющая компания, просто недостаточно для выполнения этих работ», — уточнил он.

По его словам, сейчас организация прикладывает усилия для того, чтобы опасные балконы были включены в список объектов капремонта на этот год — формированием перечня занимается профильный департамент.

«Мы этот вопрос решаем, лоббируем, чтобы денежные средства были каким-то способом поделены, и собираем средства для того, чтобы частично обеспечить ремонт за счет собственных средств управляющей компании», — отметил Чайкин.

Пока же в управляющей компании пообещали в ближайшие дни хотя бы убрать те опасные для жизни элементы, которые могут вот-вот рухнуть. Такие превентивные меры, конечно, не решат проблему в целом, но по крайней мере не допустят несчастных случаев, считает Юрий Чайкин.

«Мы, конечно же, будем предотвращать такие моменты, и наша дежурная бригада выедет и посмотрит, где вот такие аварийные куски есть и требуется оперативное вмешательство. Завтра-послезавтра мы это все уберем», — заверил он.

Между тем, подобных проблемных домов, где обветшалые элементы требуют ремонта, в Инкермане много. По словам руководителя УК «Инкерман» каждый год за счет субсидий в городе капитально ремонтируются многоквартирные дома, однако привести в порядок все сразу, конечно, невозможно.

«В нашем управлении есть дома так называемого бывшего барачного типа, которые перестраивались в жилые дома. Проблем возникает много, как практически у любой управляющей компании нашего города, так как город строился еще в 50-х годах, и жилищный фонд изношен», — отметил Чайкин.

Некоторая сложность в процессе ремонта аварийных домов, добавил он, может быть связана с тем, что в ближайшее время функции по обслуживанию жилого фонда Инкерман будут переданы новой организации, подведомственной муниципалитету, а не департаменту горхоза. Как сообщалось ранее, ГУПС «УК «Инкерман» займется обслуживанием Матросского бульвара.

«Я думаю, что в течение ближайших двух-трех месяцев это произойдет. И уже непосредственно муниципалитет будет заниматься этими вопросами», — уточнил Юрий Чайкин.

В департаменте городского хозяйства пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию с аварийными балконами в Инкермане.

В тексте использованы материалы: Форпост

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