В Крыму напомнили о штрафах за первоцветы

С начала года инспекторы ведомства провели 105 рейдов и изъяли у торговцев 1 434 подснежника, а также возбудили админдела по четырем фактам.

«Призываем жителей и гостей Крыма беречь и охранять редкие виды растений, не покупать подснежники и другие первоцветы, остановив тем самым варварский сбор цветов», - сказано в сообщении.

Напомним, что за уничтожение и продажу первоцветов предусмотрены штрафы в размере от 2500 до 5 тысяч рублей.

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