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Власть

В Крыму напомнили о штрафах за первоцветы

С начала года инспекторы ведомства провели 105 рейдов и изъяли у торговцев 1 434 подснежника, а также возбудили админдела по четырем фактам.

«Призываем жителей и гостей Крыма беречь и охранять редкие виды растений, не покупать подснежники и другие первоцветы, остановив тем самым варварский сбор цветов», - сказано в сообщении.

Напомним, что за уничтожение и продажу первоцветов предусмотрены штрафы в размере от 2500 до 5 тысяч рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Германии вынесли приговор за нарушение санкций ЕС из-за Крыма. Земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого, как утверждает следствие, нелегально экспортировала в Россию технику, пригодную для производства ракет.

В уголовном деле братьев-танцоров из Евпатории появились новые эпизоды. Следователям удалось выявить новые эпизоды в уголовном деле о развращении малолетних, основными подозреваемыми в котором являются известные танцоры брейк-данса из Евпатории Игорь и Олег Станишевские.

Названы причины поставки некачественных продуктов в учреждения Крыма. Проблема поставки фальсифицированных продуктов в бюджетные учреждения Крыма связана с тем, что заказчики не выполняют в полной мере требования при проведении закупочных аукционов.

В Симферополе поймали вандала, громившего внедорожник. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Авиационной в Симферополе, неизвестный бьет зеркала заднего вида, ломает дворники и вырывает ручки дверей в припаркованном автомобиле ВАЗ-21213 «Нива».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Власть
США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму

США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму

На вооружении Румынии появились 18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS.

Власть
В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.

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