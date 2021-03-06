Власть
В Крыму напомнили о штрафах за первоцветы
С начала года инспекторы ведомства провели 105 рейдов и изъяли у торговцев 1 434 подснежника, а также возбудили админдела по четырем фактам.
«Призываем жителей и гостей Крыма беречь и охранять редкие виды растений, не покупать подснежники и другие первоцветы, остановив тем самым варварский сбор цветов», - сказано в сообщении.
Напомним, что за уничтожение и продажу первоцветов предусмотрены штрафы в размере от 2500 до 5 тысяч рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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