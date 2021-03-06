В Крыму будут судить «черных риелторов» за махинации с жильем умерших

фото © Новости Крыма

Завершено расследование уголовного дела в отношении группы «черных риелторов», обвиняемых в серии мошеннических действий с недвижимостью скончавшихся крымчан.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, перед судом предстанут бывший участковый одного из районных подразделений полиции по Симферополю, а также граждане, занимавшиеся риелторской деятельностью, и их сообщники.

«Установлено, что с 2017 по 2018 годы организованная группа, в которую входил действующий на тот момент сотрудник полиции, промышляла незаконным отчуждением и перепродажей квартир, домов и земельных участков одиноких умерших жителей полуострова», – говорится в сообщении.

Задачи и роли в группе были четко распределены. При подтверждении информации о смерти одинокого гражданина, у которого отсутствовали наследники, участковый проникал в его жилище, забирал документы на недвижимость и передавал их для дальнейшего переоформления сообщникам. Впоследствии жилье продавалось добросовестным покупателям.

Таким образом обвиняемые переоформили несколько квартир и домовладений и один земельный участок, который по поддельным госактам был продан сразу двум добросовестным приобретателям. Часть имущества подельникам не удалось реализовать.

Преступную схему выявили оперативные сотрудники крымского управления ФСБ России и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым. Сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел сразу же после установления факта его противоправной деятельности.

По ходатайству следствия он был заключен под стражу, где находится по настоящее время. Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят восемь человек, трое из которых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину в полном объеме.

Расследование дела завершено. В прокуратуре Крыма сообщили, что надзорное ведомство утвердило обвинительные заключения по уголовным делам в отношении шестерых членов преступной группы и еще двоих соучастников. Уголовные дела направлены в Киевский и Центральный районные суды Симферополя для рассмотрения по существу.

«В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью порядка 13 млн рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного преступлениями», – добавили в прокуратуре республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ГИБДД Крыма предупредили о массовых проверках водителей. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма будут выявлять нетрезвых водителей в праздничные выходные.

В Германии вынесли приговор за нарушение санкций ЕС из-за Крыма. Земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого, как утверждает следствие, нелегально экспортировала в Россию технику, пригодную для производства ракет.

В уголовном деле братьев-танцоров из Евпатории появились новые эпизоды. Следователям удалось выявить новые эпизоды в уголовном деле о развращении малолетних, основными подозреваемыми в котором являются известные танцоры брейк-данса из Евпатории Игорь и Олег Станишевские.

Названы причины поставки некачественных продуктов в учреждения Крыма. Проблема поставки фальсифицированных продуктов в бюджетные учреждения Крыма связана с тем, что заказчики не выполняют в полной мере требования при проведении закупочных аукционов.