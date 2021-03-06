В бывший ковидный госпиталь-роддом в Крыму закупили новое оборудование

Родильный дом №2 в Симферополе, который до недавнего времени работал как ковидный госпиталь, пополнился новым оборудованием.

Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Николай Теленик.

В частности, для роддома закупили семь новых столиков для реанимации новорожденных.

«Это уникальное оборудование, которого в Крыму точно нигде нет. Они (столики - ред.) в принципе являются малым реанимационным местом. То есть, они нужны, если ребенок родился с патологией или недоношенным», - пояснил Теленик.

Такие столы оснащены системой подачи кислорода, дозиметром, лучистым теплом – нагревают не воздух, а ту поверхность, на которую нужно направить тепло. Также в них встроены весы, отсосы для санации дыхательных путей. На протяжении всего процесса родов на столике поддерживается необходимая температура. Всего, по словам Теленика, на это оборудование потратили 11 млн 700 тысяч рублей за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, в роддоме закупили новые аппараты КТГ, которые нужны для измерения сердцебиения ребенка в утробе.

«Раньше они были ограничены коротким проводом, и женщине нужно было лежать или стоять, но недалеко от самого аппарата. Сейчас они беспроводные, роженица может пойти в душ с датчиком, в туалет, полежать, посидеть», - отметил собеседник.

В настоящий момент в роддоме есть три таких аппарата, стоимостью 950 тысяч рублей каждый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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