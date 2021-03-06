Темпы роста цен на квартиры в Крыму обогнали Москву

По уровню цен на «вторичку» республика уже опередила Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к российской столице.

Цены вторичного жилья в Крымском регионе вышли на уровень стоимости недвижимости в Санкт-Петербурге и уже скоро догонят столицу. При этом, квартиры в Крыму дорожают быстрее, чем в Москве, - передает «РИА Новости Крым».

По данным эксперта в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежды Буйловой, в 2020 году скорость роста цен на жилье в Крыму в два раза обогнала московскую. Больше всего выросло в цене вторичное жилье в Алуште - на 31% и Ялте - на 25%. В целом за год, квартиры на полуострове подорожали на 25-40%, составив 95 тысяч рублей за квадратный метр. На Южном берегу Крыма данный показатель достигает 120 тысяч рублей.

Причиной такого роста стоимости на крымскую недвижимость стал повышенный спрос на первичную недвижимость в ипотеку, по этой причине застройщики увеличивают цену. По их следам, ценник поднимают и инвесторы, покупающие квартиры для дальнейшей перепродажи.

«Это уже считается «новая вторичка». Она придала ускорение росту цен, к которому пристегнулась и более старая «вторичка», то есть квартиры в домах, которым уже 20-40 лет», – объяснила специалист.

Однако, стоит отметить, что вторичка уже не пользуется большим спросом. Сильнее всего это заметно в Симферополе, где скорость строительства нового жилья достаточно высока. На ЮБК, напротив, вторичное жилье продолжает лидировать, так как новостроек там немного и они точечные.

Недавно Первый Севастопольский писал, что согласно данным Росстата, каждый год на полуостров Крым переезжают порядка 50 тысяч россиян из других регионов, в основном – с севера. За последнее время к данному списку присоединилось большое количество москвичей и питерцев.

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