США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму

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На вооружении Румынии появились 18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS.

На вооружении Румынии появились 18 американских тактических ракетных комплексов M142 HIMARS, которые могут оснащаться либо боеприпасами залпового огня, либо тактическими ракетами. Наибольшую опасность для России представляют боеприпасы AFOM, которые имеют дальность поражения целей до 300 километров, чего вполне достаточно для того, чтобы нанести мощный удар по Крыму.

На представленной фотографии можно увидеть морское судно, которое доставило из США в Румынию комплексы M142 HIMARS в количестве 18 единиц. На данный момент остается неизвестным тот факт, идет ли речь о поставках только боеприпасов для залпового огня или же вместе с этим сюда были переправлены и тактические ракеты.

Специалисты не исключают, что в ответ на действия Румынии, Россия развернет на территории Крыма дополнительные тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Искандер-М».

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