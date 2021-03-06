Общество
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО
фото © скрин видео
Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
Чтобы получить услуги в республиканском отделении МРЭО в Симферополе, людям приходится с ночи занимать очередь за талонами. Об этом в соцсетях сообщил очевидец давки у входа в учреждение и опубликовал соответствующее видео.
По его словам, люди приезжают для получения прав, оформления документов на авто и за другими услугами. Очередь на получение талонов, которые выдают в ограниченном количестве, им приходится занимать в три часа ночи.
«Для получения талончика, которых на 30 человек всего 8 штук, а то и вообще нет. И не один день, а по три-четыре дня подряд приходят люди, чтобы получить элементарный талончик», - рассказал симферополец.
При этом возле здания, в которое из-за эпидемиологической ситуации пускают ограниченное число посетителей, не обустроена зона ожидания, в связи с чем толпы людей вынуждены стоять под открытым небом при любых погодных условиях.
«Когда открывают ворота, начинается сильная давка, где могут быть и несовершеннолетние, и старики, и инвалиды.Это мера от короновируса, но, по-моему, это просто наглое отношение к людям», - возмутился посетитель МРЭО.
Он заявил, что очереди создаются искусственно, чтобы вынудить людей «за 5-10 тысяч рублей купить талон и пройти вне очереди».
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта. Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.
В Крыму пройдет Летний Кубок Высшей лиги КВН. Крым станет местом проведения Летнего Кубока Высшей лиги КВН.
Какой сегодня праздник 5 марта. Сегодня, 5 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма планируют в октябре провести «Ялтинский экономический форум». Власти Крыма планируют провести «Ялтинский экономический форум» в октябре 2021 года, сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО
Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.
Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке
Жители Крыма могут принять участие в компенсационной высадке деревьев в парке «Форос» в воскресенье.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
4 марта
Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев
Территории южнобережных санаториев «Форос» и «Криворожский горняк» может быть освободят от колючей проволоки, которой «усилены» заборы.