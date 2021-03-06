Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО

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Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.

Чтобы получить услуги в республиканском отделении МРЭО в Симферополе, людям приходится с ночи занимать очередь за талонами. Об этом в соцсетях сообщил очевидец давки у входа в учреждение и опубликовал соответствующее видео.

По его словам, люди приезжают для получения прав, оформления документов на авто и за другими услугами. Очередь на получение талонов, которые выдают в ограниченном количестве, им приходится занимать в три часа ночи.

«Для получения талончика, которых на 30 человек всего 8 штук, а то и вообще нет. И не один день, а по три-четыре дня подряд приходят люди, чтобы получить элементарный талончик», - рассказал симферополец.

При этом возле здания, в которое из-за эпидемиологической ситуации пускают ограниченное число посетителей, не обустроена зона ожидания, в связи с чем толпы людей вынуждены стоять под открытым небом при любых погодных условиях.

«Когда открывают ворота, начинается сильная давка, где могут быть и несовершеннолетние, и старики, и инвалиды.Это мера от короновируса, но, по-моему, это просто наглое отношение к людям», - возмутился посетитель МРЭО.

Он заявил, что очереди создаются искусственно, чтобы вынудить людей «за 5-10 тысяч рублей купить талон и пройти вне очереди».

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