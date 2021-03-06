Власть
Санаторий «Киев» в Ялте планируют сделать объектом культнаследия
фото © Новости Крыма
В министерстве культуры Крыма на следующей неделе обсудят судьбу старинной усадьбы Меллер-Закомельских, расположенной в Ялте по адресу ул. Чехова, 26, и являющейся частью санатория «Киев».
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
По данным властей, администрация Ялты совместно с крымским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовила пакет документов о включении данного здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
В границах территории объекта культурного наследия допускаются лишь работы, связанные с реставрацией объекта и работы по сохранению ценных художественных решений. В то же время запрещается снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей ему вред, изменение конструкции и внешнего облика, размещение в непосредственном окружении любых новых объектов, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, прокладка транспортных коммуникаций и т.д.
Особняк баронов Меллер-Закомельских построен в 1876 году. Представляет собой архитектурный ансамбль из трех зданий с парком и бассейнами. Во времена СССР территория имения использовалось в качестве санатория «Киев». Затем помещения неработающего санатория стали сдавать в аренду.
В конце 2000-х годов усадьбу лишили статуса памятника архитектуры. Здания усадьбы нуждается в капитальном ремонте. Представители общественности неоднократно обращались к властям Ялты и Крыма придать объекту статус объекта культурного наследия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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