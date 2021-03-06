Прогноз погоды в Крыму на субботу 6 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 6 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный 15-20м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный местами 20-25м/с), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер С 26 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 26 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер западный 27 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 99 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 7, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 16, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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