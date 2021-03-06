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Поезда «Таврия» начнут курсировать между Москвой и Феодосией
Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» с конца апреля запускает поезд «Таврия» сообщением Москва - Феодосия.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Поезд № 164/163 будет курсировать раз в три дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября и следовать через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку. Время в пути составит 28 часов. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны.
«Первый состав отправится из Москвы 30 апреля в 14:45 и прибудет в Феодосию 1 мая в 18:55. Из Феодосии первый поезд отправится 1 мая в 20:00 и прибудет в Москву 3 мая в 04:00. Протяженность маршрута - 1831 км. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток», - уточнили в компании.
Билеты уже доступны на сайте компании-перевозчика, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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