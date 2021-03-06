Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

фото © pnp.ru

Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.

К таким выводам пришли ученые из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США. Результаты исследования были опубликованы в Nature Medicine.

Также ученые выяснили, что риск заболеть COVID-19 выше у курильщиков и пожилых людей.

Выводы экспертов были основаны на анализе клеток из носа, дыхательных путей и легких 228 здоровых людей. Ученые исследовали, как коронавирус влияет на три тепа клеток, связанных с вдыханием и выдыханием кислорода, защищающих легкие и нейтрализующих потенциально опасные вещества.

Кроме того, специалисты учли данные исследования о клетках, которые производят фермент ACE2, служащий «точкой входа» коронавируса в клетки. Выяснилось, что у мужчин, пожилых людей и курильщиков ACE2 является более выраженным, кроме того, у них есть ферменты, позволяющие вирусу более свободно заражать организм.

«Помимо сопутствующих заболеваний, таких как высокое кровяное давление и диабет, это исследование помогает объяснить биологию, лежащую в основе того, почему пожилые люди и курильщики могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и должны быть приоритетными для профилактических мер и вакцинации», — отметил один из авторов исследования Николас Банович.

Ранее, 27 февраля, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что мужчины больше страдают во время острой фазы коронавирусной инфекции, а женщины дольше переживают последствия болезни.

Баранова отметила, что вирус не имеет специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням и возникают самые разные последствия.

23 февраля европейские биологи опубликовали результаты исследования, в которых говорится, что в некоторых случаях коронавирус может приводить к образованию белковых клубков, которые связаны с болезнью Паркинсона и деменцией.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов. Длительное ношение медицинской маски оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен.

Назван еще один неочевидный симптом коронавируса. Икота в редких случаях может быть первым признаком заболевания COVID-19, сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

Ученые выяснили срок наибольшей заразности пациентов с COVID-19. Специалисты Парижского университета выяснили, когда пациенты с коронавирусной инфекцией наиболее заразны, пишет Daily Mail.

Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19. Некоторые люди могут не заболевать COVID-19 из-за того, что у них уже сформировался перекрестный или местный иммунитет.