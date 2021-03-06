Власть
Начались работы по ремонту фасада здания Совмина Крыма
Подрядчик приступил к ремонту фасада здания Совета министров Крыма в центре Симферополя.
Территорию обнесли зеленым забором, на стенах устанавливают строительные леса, передает корреспондент Крыминформа.
В феврале подрядчиком строительно-монтажных работ определена компания «РемМастер». Цена контракта составляет 33,6 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.
Дом Советов в центре Симферополя начали строить в 1956 году, раньше на этом месте был рынок. 2 сентября 1960 года здание ввели в эксплуатацию. Герб Крыма над главным фасадом появился в 1992 году.
Масштабные ремонты проводились в здании в 2010 и в 2017 годах. В 2018 году на фасаде была установлена подсветка. А в 2020 году власти искали подрядчика для ремонта большого зала в здании за 8,2 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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