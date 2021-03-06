Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +3
море +9

Власть

Начались работы по ремонту фасада здания Совмина Крыма

Подрядчик приступил к ремонту фасада здания Совета министров Крыма в центре Симферополя.

Территорию обнесли зеленым забором, на стенах устанавливают строительные леса, передает корреспондент Крыминформа.

В феврале подрядчиком строительно-монтажных работ определена компания «РемМастер». Цена контракта составляет 33,6 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Дом Советов в центре Симферополя начали строить в 1956 году, раньше на этом месте был рынок. 2 сентября 1960 года здание ввели в эксплуатацию. Герб Крыма над главным фасадом появился в 1992 году.

Масштабные ремонты проводились в здании в 2010 и в 2017 годах. В 2018 году на фасаде была установлена подсветка. А в 2020 году власти искали подрядчика для ремонта большого зала в здании за 8,2 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Верховная Рада Украины упростила доступ к правосудию гражданам, проживающим в Крыму. На заседании 4 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект, который упрощает доступ к правосудию гражданам, проживающим в Крыму, сообщает Радіо Свобода.

Сельчане взбунтовались: в Севастополе не хотят объединения муниципалитетов. Жители села Андреевки и поселка Солнечного не поддержат объединение Андреевского и Качинского муниципальных округов Севастополя, считает депутат Андреевского МО Светлана Брюзова.

Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников. Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает чиновникам, которые не укладываются в суммы и графики проведения строительных работ на инфраструктурных объектах, писать заявления на увольнение.

Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое. Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Власть
В Севастополе в любой момент могут начать падать балконы

В Севастополе в любой момент могут начать падать балконы фото

Угроза в прямом смысле нависает над жителями Инкермана уже несколько лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации