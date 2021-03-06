Молодая сотрудница полиции оперативно задержала грабителя в Джанкое

В Джанкое молодая сотрудница полиции по горячим следам задержала мужчину, который ограбил свою соседку.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, участковому уполномоченному полиции лейтенанту Екатерине Сербовой поступила информация о том, что в домовладение потерпевшей проник неизвестный в темной одежде и медицинской маске на лице. Угрожая ножом, он похитил у женщины 7,5 тысяч рублей.

Заявительница сообщила, что мужчина показался ей знакомым и предположила, что это может быть ее сосед. Вместе с девушкой-полицейским они опросили местных жителей и выяснили, что мужчина может находиться в баре. Там его и нашли уже изрядно пьяного.

Вызвав подкрепление, сопроводили в отделение полиции.

При личном досмотре у подозреваемого в грабеже был обнаружен нож, а также часть похищенных денег. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель Джанкоя. В ходе разбирательств он дал признательные показания. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Лейтенант полиции Екатерина Сербова накануне Международного женского дня получила поощрение от министра МВД Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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