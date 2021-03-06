Крымстат рассказал о востребованных среди женщин профессиях

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Дамы преуспевают в том, что испокон веков считалось мужским занятием.

Наибольшей популярностью среди отраслей народного хозяйства у жительниц Крыма пользуются индустрия гостеприимства и развлечений, а также розничная торговля. Об этом сообщили в Крымстате.

Традиционно женскими профессиями в Крыму считаются секретари, средний медицинский персонал, педагогические работники в начальном и дошкольном образовании, специалисты архивов, музеев и библиотек, специалисты по финансовой деятельности, руководители отелей и ресторанов.

По данным Крымстата, в республике проживает более 1 миллиона 31 тысячи женщин, что на 17% больше, чем мужчин. В целом 54% крымчан — это женщины, но этот показатель отличается в каждой возрастной группе.

К примеру, в возрастной группе до 30 лет представителей слабого пола меньшинство. Наибольшее количество женщин в Сакском районе — 56%, наименьшее в Белогорском — 52%.

«Современные женщины становятся все более конкурентоспособными на рынке труда. Представительницы прекрасного пола получают высшее образование, имеют высокую квалификацию даже в самых сложных и мужских профессиях. Каждая вторая представительница прекрасного пола имеет высшее образование», — заметили аналитики Крымстата.

В тексте использованы материалы: Форпост

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