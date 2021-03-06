Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +2
море +9

Власть

Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке

17:11 суббота, 6 марта 2021
Ялта
Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке

фото © facebook.com/aksenov.rk

Жители Крыма могут принять участие в компенсационной высадке деревьев в парке «Форос» в воскресенье.

Об этом сообщает мининформ Крыма.

«7 марта в 11.00 в парке «Форос» состоится первый этап компенсационной высадки деревьев. На мероприятие приглашаются все желающие. Планируется высадить 80 хвойных деревьев в нижнем парке. Лопаты, перчатки и саженцы будут выдавать непосредственно в самом парке», – сказано в анонсе мероприятия.

В мининформе напомнили, что ранее в этом парке были демонтированы деревья с повреждениями корневой системы. «Ппроцедура являлась плановой для парковых зон. Теперь согласно действующему законодательству Крыма вместо одного спиленного растения будет посажено три», – отмечается в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не можем запретить: министр экологии о стройке в Форосе. Все крымские санатории, находящиеся на территории парков-памятников садово-паркового искусства, должны каким-то образом развиваться, проводить ремонт и реконструкцию, чтобы соответствовать современным стандартам. И запретить им развиваться было бы неправильно и нелогично.

Восьмой этап «Тавриды» построят на основании из пенополистирола. В Крыму впервые формируют основание дороги из так называемой легкой насыпи – блоков экструдированного пенополистирола.

Власти решили проверить законность всех построек в Форосе. Рабочая группа, которую возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, проверит законность всех строек в поселке Форос.

Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.

Общество
Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО

Симферопольцы дерутся и давят друг друга в огромных очередях в МРЭО

Для получения услуг людям приходится занимать очередь за талонами еще до рассвета.

Власть
Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке

Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке

Жители Крыма могут принять участие в компенсационной высадке деревьев в парке «Форос» в воскресенье.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Власть
Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев

Власти обещают убрать колючую проволоку с заборов двух санаториев

Территории южнобережных санаториев «Форос» и «Криворожский горняк» может быть освободят от колючей проволоки, которой «усилены» заборы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации