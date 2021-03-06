Власть
Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке
фото © facebook.com/aksenov.rk
Жители Крыма могут принять участие в компенсационной высадке деревьев в парке «Форос» в воскресенье.
Об этом сообщает мининформ Крыма.
«7 марта в 11.00 в парке «Форос» состоится первый этап компенсационной высадки деревьев. На мероприятие приглашаются все желающие. Планируется высадить 80 хвойных деревьев в нижнем парке. Лопаты, перчатки и саженцы будут выдавать непосредственно в самом парке», – сказано в анонсе мероприятия.
В мининформе напомнили, что ранее в этом парке были демонтированы деревья с повреждениями корневой системы. «Ппроцедура являлась плановой для парковых зон. Теперь согласно действующему законодательству Крыма вместо одного спиленного растения будет посажено три», – отмечается в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Крымчан зовут самим садить деревья в Форосском парке
Жители Крыма могут принять участие в компенсационной высадке деревьев в парке «Форос» в воскресенье.
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