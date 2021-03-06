Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

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За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

«Под наблюдением находится 684 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили власти Севастополя.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусная инфекция подтверждена у 12274 человек. В настоящий момент выздоровел 11401 пациент, в том числе 26 человек за минувшие сутки, 512 - умерли.

Как сообщалось ранее, за 5 марта в республике было подтверждено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в РК COVID-19 заболели 36 122 человек, выздоровели 32547 пациентов. По информации регионального Минздрава, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, в Крыму умерли шесть человек. Всего за время пандемии не справился с болезнью 961 пациент.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: последние данные. За минувшие сутки в Севастополе жертвами COVID-19 стали три человека.

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю. За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.