Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирус в Севастополе: последние данные ● Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
фото © vk.com/aksenovrk
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
«Под наблюдением находится 684 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - заявили власти Севастополя.
Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусная инфекция подтверждена у 12274 человек. В настоящий момент выздоровел 11401 пациент, в том числе 26 человек за минувшие сутки, 512 - умерли.
Как сообщалось ранее, за 5 марта в республике было подтверждено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в РК COVID-19 заболели 36 122 человек, выздоровели 32547 пациентов. По информации регионального Минздрава, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, в Крыму умерли шесть человек. Всего за время пандемии не справился с болезнью 961 пациент.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: последние данные. За минувшие сутки в Севастополе жертвами COVID-19 стали три человека.
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю. За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 48 новых случаев заболевания COVID-19, три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом
Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
4 марта
В Севастополе в любой момент могут начать падать балконы фото
Угроза в прямом смысле нависает над жителями Инкермана уже несколько лет.