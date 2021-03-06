Какой сегодня праздник 6 марта

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Сегодня, 6 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день гурмана

Каждый любит вкусно покушать. У любителей и ценителей гастрономических изысков существует свой праздник. Всероссийский день гурмана отмечается ежегодно 6 марта. Он носит неофициальный характер.

Цель праздника – получение удовольствия от пищи. В этот день готовят любимые блюда. Приглашают к столу тех, с кем приятно разделить пиршество. Некоторые люди ходят в ресторан и заказывают изысканные блюда. Считается, что гурман – это человек, который разбирается в изысканных блюдах и напитках. Однако на самом деле, это любитель вкусной и сытной пищи, который поглощает ее без меры. Настоящий ценитель еды, кулинарный эстет, который знает все тонкости кулинарии, называется гурмэ.

В России еще в XIX веке этот термин по значению спутали со словом «гурман». Можно предположить, что люди осознанно переиначили его смысл на свой лад. Ведь славянские народы знамениты во всем мире разнообразием вкусных сытных блюд и напитков на столе. Английские ученые выяснили, по какой причине гурманы (гурмэ) не толстеют. Они едят не спеша, получают удовольствие от процесса трапезы. А любители покушать спешат поскорее достичь чувства насыщения.

Всемирный день зубного врача (International Dentist Day)

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача (International Dentist Day) или День дантиста (Dentist’s Day).

Стоматология — одна из из древнейших отраслей медицины. И как бы мы не относились к зубным врачам, но без посещения кабинета данного специалиста сегодня в деле поддержания здоровья, увы, не обойтись. Только малой части человечества удается избежать проблем больных зубов, больных десен, неправильного прикуса. Основную же часть населения Земли хотя бы один раз в жизни постигла участь посидеть в кресле зубного врача. К счастью, наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все меньше и меньше похожим на средневековую экзекуцию.

Выбору даты сегодняшнего праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

Также сегодня, 6 марта, отмечают такие праздники:

- Праздник Козельщанской иконы Божией Матери

- День всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)

- Тимофей Весновей

- Родительская Суббота

- День возвращения Синей птицы

- Европейский день праведников мира

- День отказа от курения в Ирландии

- День чизкейка с белым шоколадом (White Chocolate Cheesecake Day) в США

- День платья (National Dress Day) в США

- День основания Острова Норфолк

- День замороженных пищевых продуктов (National Frozen Food Day) в США

- День Магеллана на Гуаме

- День независимости Ганы

- День печати в Монголии

Сегодня именины празднуют: .

Что происходило 6 марта в прошлые годы

1665 - в Лондоне вышел первый в мире журнал («Философские труды Королевского общества»)

1853 - в Венеции прошла премьера опере Джуппе Верди «Травиата».

1899 - немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

1900 - В Сан-Франциско нашли мертвого китайцаначало первой в США эпидемии бубонной чумы.

1913 - в газете Сан-Франциско впервые в печати упомянуто слово «джаз»

1918 - Центральная Рада провозгласила административную реформу Украины, поделив ее на 32 земли.

1939 - в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1964 - Чемпион мира по боксу Классиус Клей принял другое имяМухаммед Али.

1970 - в Англии вышел сингл The Beatles «Let It Be».

1991 - основан Национальный Олимпийский Комитет Украины.

2002 - Енья получила награду World Music Award как самая успешная исполнительница в мире.

2003 - Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном гимне Украины»

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 марта. Какие праздники будут завтра?

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