Бесплатно и с цветами: по Крыму пустили праздничные троллейбусы

Предприятие «Крымтроллейбус» решило порадовать женщин и выпустило на маршруты предприятия три праздничных троллейбуса, посвященные 8 Марта.

Как отметили на предприятии, украшенные «рогатые» с 5 марта курсируют по городским маршрутам Симферополя, Алушты и Ялты.

«По Симферополю данный троллейбус будет курсировать по разным городским маршрутам, в Алуште по маршруту №2 «Троллейбусная станция-Профессорский уголок», а в Ялте по маршруту №1«Троллейбусная станция-Красноармейское».

В салонах транспортных средств для женщин-пассажиров приготовлены подарки и сувениры, а проезд для них в «праздничных» троллейбусах 8 марта будет бесплатным.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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