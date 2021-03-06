Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +11
море +9

Власть

Бесплатно и с цветами: по Крыму пустили праздничные троллейбусы

08:47 суббота, 6 марта 2021

Предприятие «Крымтроллейбус» решило порадовать женщин и выпустило на маршруты предприятия три праздничных троллейбуса, посвященные 8 Марта.

Как отметили на предприятии, украшенные «рогатые» с 5 марта курсируют по городским маршрутам Симферополя, Алушты и Ялты.

«По Симферополю данный троллейбус будет курсировать по разным городским маршрутам, в Алуште по маршруту №2 «Троллейбусная станция-Профессорский уголок», а в Ялте по маршруту №1«Троллейбусная станция-Красноармейское».

В салонах транспортных средств для женщин-пассажиров приготовлены подарки и сувениры, а проезд для них в «праздничных» троллейбусах 8 марта будет бесплатным.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

От моря до виноградников: в Севастополе появится городская электричка. Новый маршрут электрички в Севастополе, который соединит Камышовую бухту с Золотой балкой, предусмотрен изменениями федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

В районе объездной Симферополя построят дорожную сеть и переход. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» определено подрядчиком строительства улично-дорожной сети и надземного перехода в районе объездной дороги Симферополя.

Власти решили провести осмотр всего общественного транспорта Симферополя. Администрация Симферополя решила проверить автобусы всех городских перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта.

В Севастополе за парковку можно будет платить с мобильного телефона. Мобильное приложение для оплаты парковочных мест на севастопольских дорогах должно появиться уже в апреле.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 5 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Названа причина высокой уязвимости мужчин перед коронавирусом

Из-за геномных особенностей дыхательных путей мужчины больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией.

Власть
США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму

США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму

На вооружении Румынии появились 18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS.

Власть
В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации