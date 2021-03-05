Восьмой этап «Тавриды» построят на основании из пенополистирола

В Крыму впервые формируют основание дороги из так называемой легкой насыпи – блоков экструдированного пенополистирола.

Техническое решение применяют на участке строящегося в Севастополе восьмого этапа трассы «Таврида», сообщили в компании «Геоизол Проект», которая проектировала инженерную защиту дороги.

«Выбор технического решения обусловлен сложными геологическими условиями на этом участке. Строительство обычной песчаной насыпи потребовало бы дорогостоящего укрепления слабых грунтов: сооружения свайного поля или усиления основания. Можно было бы построить эстакаду, но это еще дороже. Конструкция из пенополистирола не требовала дополнительных мероприятий, чем достигается экономический эффект», – сообщил главный конструктор «Геоизол Проект» Иван Богданов.

Легкую насыпь формируют на участке «Тавриды» перед строящимся путепроводом через улицу Нефтяная. Пенополистирольные блоки, составляющие тело насыпи, укладываются один на другой и крепятся между собой штифтами из арматуры. Собранную конструкцию укроют геосинтетикой, которая способствует равномерному распределению нагрузок, и засыплют песком. Затем строители приступят к сооружению дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси и асфальтобетона.

Помимо стоимости у легкой насыпи есть еще один плюс – скорость строительства. Насыпь из песка должна выстояться, чтобы прекратилась осадка и основание стабилизировалось. Применение конструкции из пенополистирола значительно сокращает это время.

Сейчас сооружается первая часть насыпи – с правой стороны по ходу движения «Тавриды». После строительства здесь дороги в двухполосном исполнении сюда перепустят движение и воздвигнут аналогичную конструкцию с левой стороны.

Восьмой этап «Тавриды» начинается от примыкания этой трассы к Президентской дороге и заканчивается на Ялтинском кольце. Контракт на строительство восьмого этапа был заключен в июне этого года. Генподрядчиком выбрана компания, построившая предыдущие семь этапов «Тавриды», – АО «ВАД».

Участок трассы будет построен в две очереди, в рамках первой предусмотрена реконструкция дороги Севастополь – Инкерман протяженностью 6,2 километра, в частности, реконструкция существующей транспортной развязки и путепровода через улицу Чернореченскую и железнодорожные пути, путепровода через улицу Нефтяную и моста через реку Черная.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов не нашел нарушений на стройке в Форосском парке. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии нарушений при строительстве детского лагеря в парке курортного поселка Форос, на которое местные жители пожаловались руководству РФ.

Крымчанка сообщила о «давлении» после обращения к Путину из-за застройки Форосского парка. Учительница из Фороса Марина Рикмен, которая от инициативной группы местных жителей зачитывала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить вырубку деревьев в Форосском парке, сообщила о давлении со стороны местных властей.

В Кремле не в курсе что происходит в Форосе. В Кремле не слышали о ситуации с парком Форос и не получали обращений от местных жителей по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря, но вопросы крымским властям задать планируют.

Камышовое шоссе в Севастополе обещают доделать к сентябрю. Основные работы по строительству объекта ФЦП - региональной дороги Севастополь – Камышовая бухта протяженностью 6,73 км, планируют завершить в начале июня.