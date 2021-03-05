Верховная Рада Украины упростила доступ к правосудию гражданам, проживающим в Крыму

На заседании 4 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект, который упрощает доступ к правосудию гражданам, проживающим в Крыму, сообщает Радіо Свобода.

Законопроект «О внесении изменений в статью 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» поддержали 299 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству рассмотрение судебных дел, подсудных расположенным на территории Автономной Республики Крым и Севастополя судам, обеспечивается судами Киева соответствующей юрисдикции и инстанции. Однако, как указывают авторы законопроекта, дорога из Крыма в Киев занимает в среднем около 15 часов. К тому же, необходимость присутствовать в суде лично может возникать неоднократно.

Принятый документ позволяет гражданам Украины, которые проживают на территории АР Крым, обратиться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела по его иску или с ходатайством в суд Киева о передаче дела на рассмотрение в суд в Херсонской области.

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