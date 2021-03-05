В жилом секторе Севастополя взорвали 50-килограммовую авиабомбу

Севастопольские пиротехники МЧС России совместно со специалистами Черноморского флота успешно ликвидировали 50-киллограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

Немецкая авиабомба SC-50 была найдена при проведении земляных работ в районе улицы Стахановцев. Тип и состояние взрывателя не позволяли перевезти бомбу, потому было решено уничтожить ее на месте обнаружения.

«Операция была выполнена с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Территория проведения мероприятий была оцеплена, проход и проезд за установленные границы перекрыт силами полиции. Жильцы домов, находящихся в опасной зоне, были заблаговременно предупреждены и временно покинули жилища. В пункте временного размещения людям были предоставлены необходимые условия», – говорится в сообщении.

Сложность операции заключалась и в том, что рядом находились жилые дома и городские коммуникации: газопровод среднего давления, линия электропередачи и водопровод.

Ближайшие к месту жилые дома располагаются в 20-ти метрах от объекта.

Перед подрывом бомбу поместили глубоко в толщу почвы в специально организованную шахту, которую дополнительно укрыли земляной насыпью. После чего боеприпас был взорван. Взрыв был перенаправлен в сторону от коммуникаций и жилых объектов и объектов инфраструктуры, уточнили в ведомстве. Никакого вреда данным объектам не нанесено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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