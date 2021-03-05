В уголовном деле братьев-танцоров из Евпатории появились новые эпизоды

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Следователям удалось выявить новые эпизоды в уголовном деле о развращении малолетних, основными подозреваемыми в котором являются известные танцоры брейк-данса из Евпатории Игорь и Олег Станишевские.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.

«В настоящее время подозреваемыми по уголовному делу проходят два жителя Евпатории. Им следствием вменяется в зависимости от содеянного несколько эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных несколько лет назад», – сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Потерпевшими в уголовном деле сейчас являются две девушки, которым на момент совершения в отношении них развратных действий было 14 и 15 лет. «В рамках следствия назначены и проводятся ряд экспертиз, допросы лиц, представляющих интерес для следствия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», – добавили в СК.

Первые очные ставки в рамках расследования уголовного дела о развращении малолетних двумя братьями-танцорами состоялись в январе 2021 года. В правоохранительные органы обратилась Дарья Александрова, сделала она это спустя 7 лет после инцидента. Следователям девушка рассказала о половых контактах с братьями в период, когда она занималась у них в школе танцев.

«Я очень много лет молчала, наблюдала за тем, как они совращали и других девочек. И пришла к выводу, что нужно придать это огласке, а затем и обратиться в правоохранительные органы», – рассказала ранее девушка.

Адвокат девушки Тимур Маршани в январе заявил, что не исключает появления в деле новых эпизодов и других пострадавших от преступных действий преподавателей танцевальной школы в Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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