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Власть

В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта

фото © Новости Крыма

Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.

В крымской столице в Международный женский день 8 марта не будут проводить культурно-массовых мероприятий, сообщили «Крым 24» в администрации Симферополя.

Соответствующее решение приняли в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению санитарных и эпидемиологических требований безопасности для борьбы с распространением коронавируса в регионе.

Похолодание и дожди ожидаются в Крыму к 8 марта. В ночное время синоптики прогнозируют до 6 градусов мороза.

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