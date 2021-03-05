Власть
В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта
фото © Новости Крыма
Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.
В крымской столице в Международный женский день 8 марта не будут проводить культурно-массовых мероприятий, сообщили «Крым 24» в администрации Симферополя.
Соответствующее решение приняли в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению санитарных и эпидемиологических требований безопасности для борьбы с распространением коронавируса в регионе.
Похолодание и дожди ожидаются в Крыму к 8 марта. В ночное время синоптики прогнозируют до 6 градусов мороза.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 5 марта. Сегодня, 5 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма планируют в октябре провести «Ялтинский экономический форум». Власти Крыма планируют провести «Ялтинский экономический форум» в октябре 2021 года, сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Власти Крыма планируют провести в марте более 700 ярмарок. Власти в Крыму, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, планируют провести в марте более 700 ярмарок.
Артисты «Русского балета» выступят перед крымскими зрителями. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» приедет на гастроли в Крым в преддверии 8 Марта.
В Симферополе запретили проводить массовые мероприятия на 8 марта
Ограничение на проведение мероприятий ввели из-за коронавирусной инфекции.
Что погода приготовила женщинам на праздник: прогноз
Международный женский день в Крыму в этом году будет не очень теплым: температура воздуха не поднимется выше восьми градусов тепла.
После зимней паузы в Крым возвращается футбол
Чемпионат Премьер-лиги КФС возобновляется матчами 15-го тура, которые пройдут в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе и Симферополе.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
вчера
Рубль ждут потрясения в ближайший месяц
22 часа назад
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю
За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.