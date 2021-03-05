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Власть

В Севастополе в 2021 году отремонтируют четыре охраняемых законом дома

В текущем году в Севастополе в рамках программы капремонта намерены отремонтировать 170 зданий. В их числе – четыре объекта культурного наследия регионального значения.

Три таких дома находятся в самом центре города, а четвертый – в районе Ушаковой балки, уточнили в Департаменте городского хозяйства. На одном из объектов побывал глава Горхоза Севастополя.

«Этот дом был построен в 1952 году, и выбран не случайно. Он видовой – выходит на Большую Морскую. Кроме того, фасадная часть загромождена не так сильно, как у многих других», – пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, и фасад, и входные группы здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Помимо этого, сильно изношено примыкающее к дому здание котельной, а также кровля: последний раз ее ремонтировали в 90-х, причем работы производили частично, используя неаутентичные материалы.

Евгений Горлов отметил, что в рамках реконструкции дома, находящегося под охраной государства, все посторонние объекты будут демонтированы. Это поставит в жесткие рамки требований владельцев квартир, самовольно увеличивших площади балконов, разместивших на стенах кондиционеры, антенны и спутниковые тарелки.

«Возможно, не все собственники будут довольны, но речь идет об объекте культурного наследия. Все эти вопросы будем обсуждать с жителями», – пообещал чиновник. 

Здание будут восстанавливать до первозданного вида с использованием тех же материалов, из которых оно строилось полвека назад. Реставрацию проведут по проекту, который разрабатывался с использованием исторических фотографий и чертежей. Его подготовила компания «ГенСтройПроект», имеющая лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия. В ближайшее время город выберет подрядчика и начнутся работы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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