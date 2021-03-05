Общество
В Севастополе обнаружили останки 17 красноармейцев
Работы поисковиков ведутся на месте ключевых сражений периода Второй Обороны Севастополя.
В районе Мекензиевых гор севастопольские поисковики обнаружили останки 17 красноармейцев, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».
«В этом районе – 17-й квартал Мекензиевых гор – мы работаем уже несколько лет. Всегда здесь есть результаты. В основном, это бойцы 79-й отдельной морской стрелковой бригады, которые погибли или в декабрьских боях 41-го года, или потом эта же бригада отступала здесь в июне 42-го», – рассказал журналистам руководитель поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск» Андрей Могила.
На месте ключевых событий периода Второй Обороны Севастополя специалисты работают регулярно. В этот раз на Мекензиевых горах отряд обнаружил две землянки: сначала они были жилыми, а после – в них похоронили бойцов.
«После того, как бригада перешла в контрнаступление, отбила немцев в район деревни Камышлы, здесь уже был тыл. Бойцов, которые погибли в этих декабрьских боях, хоронили в старых окопах и землянках. Мы нашли на сегодняшний день два таких захоронения», – отметил Андрей Могила.
Личности захороненных бойцов идентифицировать пока не удалось – в землянках не обнаружили личных подписанных вещей или документов. Однако при одном из бойцов были специальные ключи для ремонта и обслуживания пулемета «Дегтярева пехотный». Теперь поисковики предполагают, что в этом раскопе может лежать погибший пулеметный расчет.
В одной из землянок отрядом было найдено много бытовых предметов, среди которых монеты, карандаш, бритва, пряжки от ремней и мюзле для шампанского. На одном из ребят нашли лейтенантский кубарь и комсомольский билет, но прочитать его пока не удается.
Поисковики продолжают раскопки на Мекензиевых горах – в апреле здесь расположится один из поисковых лагерей в рамках акции «Вахта памяти» – ежегодно ее участники по всей стране ищут останки солдат, погибших в годы Второй мировой войны.
В тексте использованы материалы: Форпост
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