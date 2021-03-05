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Власть

В Севастополе хотят установить памятную доску Юрию Лужкову

Мемориальную доску в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове планируется установить на Доме Москвы в Севастополе, сообщил журналистам ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев, информирует ТАСС.

«На основании предложений общественности одобрена инициатива об установке памятной доски Юрию Михайловичу Лужкову на Доме Москвы в Севастополе (площадь Нахимова). На следующей неделе для решения практических вопросов по этому поводу в город прибудет представитель фонда Салават Щербаков, который проведет рабочие встречи с руководством Черноморского флота и Севастополя. Уже есть предложения об архитектурном и художественном решении проекта мемориальной доски», – добавил Горбачев.

В прошлом году Комитет парламента Севастополя по градостроительству и земельным вопросам поддержал инициативу жителей «Московского квартала» города о строительстве парка имени Юрия Лужкова.

Ранее член Совета Федерации России из Крыма Сергей Цеков предложил присвоить одной из улиц Симферополя имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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