Власть
В Севастополе хотят установить памятную доску Юрию Лужкову
Мемориальную доску в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове планируется установить на Доме Москвы в Севастополе, сообщил журналистам ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев, информирует ТАСС.
«На основании предложений общественности одобрена инициатива об установке памятной доски Юрию Михайловичу Лужкову на Доме Москвы в Севастополе (площадь Нахимова). На следующей неделе для решения практических вопросов по этому поводу в город прибудет представитель фонда Салават Щербаков, который проведет рабочие встречи с руководством Черноморского флота и Севастополя. Уже есть предложения об архитектурном и художественном решении проекта мемориальной доски», – добавил Горбачев.
В прошлом году Комитет парламента Севастополя по градостроительству и земельным вопросам поддержал инициативу жителей «Московского квартала» города о строительстве парка имени Юрия Лужкова.
Ранее член Совета Федерации России из Крыма Сергей Цеков предложил присвоить одной из улиц Симферополя имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шендерович пояснил, что будет с Крымом после Путина. По мнению российского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, когда президент России Владимир Путин покинет свой пост, Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в цивилизованный мир.
На разработку проекта новой поликлиники под Симферополем потратят 30 млн рублей. В поселке Грэсовский по улице Яблочкова постоят новую поликлинику. Проектно-сметная документация должна быть разработана до 15 мая следующего года.
Туристы нашли в Крыму древние скелеты. На вершине хребта Перчем, который возвышается над Судаком, что на юго-востоке Крыма, обнаружены целые россыпи скелетов колонии коралловых полипов, возраст которых насчитывает около 145 миллионов лет.
Открыть театральный центр на месте Театра кукол в Симферополе обещают в 2022 году. В Симферополе с начала марта возобновят строительство масштабного здания Крымского государственного центра детского театрального искусства, который возводят на месте Театра кукол.
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю
За 4 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
«Мы в шоке»: адвокат Филонова о решении Верховного суда Крыма
Защита экс-главы администрации Андрея Филонова считает незаконным решение Верховного суда Крыма о пересмотре приговора своему подзащитному и будет подавать кассационную жалобу.
Сельчане взбунтовались: в Севастополе не хотят объединения муниципалитетов
Жители села Андреевки и поселка Солнечного не поддержат объединение Андреевского и Качинского муниципальных округов Севастополя, считает депутат Андреевского МО Светлана Брюзова.
Экс-мэру Евпатории Филонову увеличили срок почти вдвое
Бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили приговор, увеличив срок заключения почти в два раза.
19 часов назад
Рубль ждут потрясения в ближайший месяц
12 часов назад
В Крыму ужесточили требования к продаже алкоголя
19 часов назад
Аксенов хочет поувольнять крымских чиновников
13 часов назад
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно
За 3 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.