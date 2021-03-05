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Власть

В Крыму сообщили о снижении безработицы

09:21 пятница, 5 марта 2021

Число официально зарегистрированных безработных в Крыму в январе текущего года уменьшилось на 11,6%.

Об этом сообщили в Крымстате.

«Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр занятости населения», в течение января 2021 года уменьшилась на 11,6% по сравнению с декабрем 2020 года и составила 42489 человек», – сообщили в Крымстате.

В январе уровень зарегистрированной безработицы в Крыму составил 4,6% от численности рабочей силы. При этом почти на 8% увеличилась потребность в работниках. По сравнению с декабрем минувшего года она составила 13866 человек, из них по рабочим профессиям – 7177 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму по итогам 2020 года было официально зарегистрировано 48 тысяч безработных. Это в 9 раз больше, чем было в январе 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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